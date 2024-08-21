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Öğretmen atamalarında mülakat düzenlemesi iptal edilmeli

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, öğretmen atamalarında yapılan mülakat düzenlemesinin iptali için açtıkları davanın sonuçlanmasını beklemek gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşad zorlu, öğretmen atamalarında "yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat" düzenlemesinin iptali için Danıştay'da açtıkları davanın 21 Mayıs'tan beri beklediğini kaydererek "Hukuki ve meşru olan tavır, bu kararı dava sonuçlanana dek bekletmek ya da uygulamamaktır. İlgili mahkeme açısından ise adli tatile girmeden yürütme durdurma kararı verilmeli ya da dava nihayete ermeliydi" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Zorlu'nun paylaşımı şöyle:

"Kamuoyuna yansıyan kimi iddialara göre mülakat sonuçlarının açıklanmamasının sebebi Danıştay'da açmış olduğumuz dava imiş...

Öncelikle yeni uygulama (%50) kararından bir kaç sonra açmış olduğum dava, aşağıda görüldüğü üzere 21 Mayıs 2024'den itibaren açık bir şekilde beklemektedir. Öğretmenlerimiz ve aileleri merak içerisinde beklerken okulların açılmasına günler kala öğrenciler mağdur olabilecektir. Hukuki ve meşru olan tavır, bu kararı dava sonuçlanana dek bekletmek ya da uygulamamaktır. İlgili mahkeme açısından ise adli tatile girmeden yürütme durdurma kararı verilmeli ya da dava nihayete ermeliydi. Böyle bir süreç yönetimi kabul edilebilir değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Kürşad Zorlu Milletvekili İYİ Parti Ankara Hukuk Politika Güncel Haberler

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