Öğretmen, arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdı TOKAT'ın Almus ilçesinde hayvancılık yapan ailesine yardım eden öğretmen Sadık İskender, arazide doğum yapan ineğin buzağısını sırtında taşıyarak ahıra getirdi. TOKAT'ın Almus ilçesinde hayvancılık yapan ailesine yardım eden öğretmen Sadık İskender, arazide doğum yapan ineğin buzağısını sırtında taşıyarak ahıra getirdi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Sadık İskender, tatilde Almus'ta yaşayan ailesinin yanına gitti. Cihet Gürgenlik Yaylasında hayvancılık yapan ailesine yardım eden İskender, hamile ineğin ahıra dönmemesi üzerine ormanda arama yaptı. İneği doğum yapmış halde bulan öğretmen, yürümekte güçlük çeken buzağıyı çuvala koyup sırtında ahıra kadar taşıdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Doğum yapan ineğin öğretmenin sırtındaki yavrusunu takip ettiği anlar ise dikkat çekti. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur İskender Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Öğretmen, arazide doğan buzağıyı sırtında taşıdı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.