Öğretmen, anne ve babasıyla 3 kardeşini öldürüp intihar etti

ELAZIĞ'da, öğretmen Hüseyin Fırat, anne ve babasıyla 3 kardeşini silahla öldürdükten sonra yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra Sanayi Mahallesi Ümran Sokak'taki 3 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Doğal gaz kaçağı ihbarı üzerine adrese giden ekipler, evde 6 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede, vücutlarında kurşun izlerine rastlandı. Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, kontrollerinde, Hüseyin Fırat ile babası Cumali, annesi Zeynep, erkek kardeşleri Yusuf ve Mesut ile kız kardeşi Remziye Fırat'ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, Hüseyin Fırat'ın anne ve babasıyla kardeşlerini silahla ateş edip öldürdükten sonra yaşamına son verdiği belirlendi. Polisin evdeki incelemesi sürerken, cenazeler, işlemlerin ardından otopsi için morga götürülecek.