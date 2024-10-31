Öğretmen Akademisi Vakfı'nın 10. Eğitim Şenliği Erzurum'da Başlıyor

Öğretmen Akademisi Vakfı'nın (ÖRAV) 10'uncu Eğitim Şenliği, 2 Kasım'da Erzurum'da başlayıp, 81 ilde devam edecek. Şenlik ile kasım ayı boyunca öğretmenlere bilgi, deneyim ve dayanışma yaşatmak amaçlanıyor. 400'e yakın atölyenin düzenleneceği Eğitim Şenliği'ne 6 -8 bin arasında öğretmenin katılması bekleniyor. 2 Kasım tarihinde Erzurum'da başlayacak olan Eğitim Şenliği, 30 Kasım'da Çanakkale'de tamamlanacak.

Öğretmen Akademisi Vakfı'nın (ÖRAV) 10'uncu şenliği başlıyor. Erzurum'da 2 Kasım'da başlayacak olan şenlik 81 ilde kasım boyunca devam edecek.

Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek, sürekli gelişim yolculuklarında yanlarında olmak amacıyla 2008 yılında Garanti BBVA tarafından kurulan ÖRAV, eğitim programları ile bugüne dek 378 binden fazla öğretmene ve eğitim yöneticisine, 12 milyondan fazla öğrenciye ve ailesine ulaştı. Milli Eğitim İstatistikleri 2023-2024 verilerine göre, örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 168 bin 896'yken, bu öğretmenlerin 452 bin 814'ü erkek, 716 bin 82'si kadın öğretmenlerden oluşuyor. Öğretmenlerin 84 bin 67'si okul öncesi eğitimde, 308 bin 636'sı ilkokulda, 378 bin 203'ü ortaokulda ve 397 bin 990'ı ortaöğretimde çalışıyor.

ŞENLİĞE KATILAN ÖĞRETMENLERİ HEDİYELER BEKLİYOR

ÖRAV'ın, uzaktan eğitim platformu olan eKampüs'e üye olan ve bulunduğu ildeki şenlik tarihinden itibaren 30 gün içerisinde uzaktan eğitim programlarından en uzun süreli eğitimleri tamamlayan öğretmenlerin, sürpriz hediyeler kazanacağını duyuruldu. Ayrıca, her hafta, en uzun süreli /en çok eğitimi tamamlayan 2 öğretmene diz üstü bilgisayar, 8 öğretmene ise ÖRAV İyilik Durağı'ndan sürpriz hediyeler gönderileceği belirtildi.

'ÖĞRETMENLER MESLEKİ VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR'

Öğretmen Akademisi Vakfı, yaptığı araştırmalarda, öğretmenlerin en önemli taleplerinden birinin mesleki ve kişisel gelişimlerini devam ettirmek olduğunu vurguluyor. ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy, "Cumhuriyet, toplumsal adaletin, bireysel hak ve özgürlüklerin temelini oluştururken, eğitimin herkes için erişilebilir olmasını da hedefliyor. Eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal ilerlemenin en önemli savunucusu olan öğretmenler, yalnızca bilgi aktaran kişiler değil, aynı zamanda toplumu dönüştüren liderler. Bu sebeple öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki açıdan gelişimleri bizim için de çok önemli. Cumhuriyet'imizin kurucusu, başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere ilişkin şu sözünü hep hatırlıyoruz; 'milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" dedi.

Eğitim Şenliğinde, öğretmenler eğitim alanında yeni bakış açıları kazanmak için birbirinden farklı atölyelere katılma şansı bulacak. Gün boyu devam edecek olan etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Mekanlarda kontenjan sınırı olduğundan, katılım önceliği kaydını yaptıran öğretmenler de olacak. Düzenlenecek olan bazı atölyeler şu şekilde:

Havacılık Atölyesi

Etkinlik Temelli Afet Eğitimi

Okulöncesi Kodlama Atölyesi

Proje Tabanlı Öğrenmede Web 2.0 Araçlar ile Derslerin Zenginleştirilmesi

Zeka Oyunlarının Derslere Entegrasyonu

Eğitimde Yenilikçi Dijital Yaklaşımlar

Eleştirel Düşünen Sınıflarda Dönüşümlü Düşünme

Sorgulama'dan Yapay Zeka'ya