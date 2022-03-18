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Öğretmen Akademisi Buluşmaları Devam Ediyor

Bültenler - Güncel
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Öğretmen Akademisi Buluşmaları Devam Ediyor

Batman ilinde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla yürütülen "Batman Üniversitesi ve Öğretmen Akademisi Buluşma Projesi I" kapsamında buluşmalar devam ediyor.

SASON, BATMAN (Bültenler) - 16 Mart 2022 tarihinde Sason'da gerçekleştirilen eğitimler, Batman Üniversitesi öğretim elemanlarından Doç. Dr. Ümit Dilekçi ve Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sözer tarafından verildi. Programda Sason İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt'da yer aldı.

Batman Merkez ve Gercüş ilçelerinde düzenlenen seminerlere Sason ilçesinde görev yapan öğretmenlere yönelik verilen seminerlerle devam edildi. Batman Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından verilen ve öğretmenlik mesleğine ilişkin birçok hususun ele alındığı seminerlere yoğun ilgi gösterildi. Seminer katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

Bültenler / Güncel

Batman Üniversitesi, Batman, Sason, Mart, Güncel, Haberler

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