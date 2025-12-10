Haberler

Gelibolu Öğretmen Akademileri açılış programı gerçekleşti

Güncelleme:
Çanakkale Gelibolu'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Öğretmen Akademileri projesinin açılış programı, çeşitli katılımcıların yer aldığı geniş bir organizasyonla yapıldı. Projede öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlamak ve eğitim kalitesini artırmak hedefleniyor.

Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonundaki programa Kaymakam Cihat Koç, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, ilçe protokolü, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Programda Öğretmen Akademilerinin tanıtımı yapılarak ilçede yürütülecek yerel projeler paylaşıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın'ın açılış konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, akademilerin öğretmenlerin mesleki gelişimi açısından önemine vurgu yaptı.

Son bölümde Kaymakam Cihat Koç, "Kamu Görevi ve Toplum Psikolojisi" başlıklı ilk oturum konuşmasını gerçekleştirdi.

Gelibolu Öğretmen Akademilerinin, ilçenin tarih ve kültür birikiminden güç alarak öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sunmayı ve eğitim kalitesini yükseltmeyi hedeflediği belirtildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
