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Öğretmen Akademileri Programı Samsun'da Sona Erdi

Öğretmen Akademileri Programı Samsun'da Sona Erdi
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin gelişimini desteklemek amacıyla 81 ilde uygulanan 'Öğretmen Akademileri' programının Samsun etabı tamamlandı. Kapanış etkinliği, Anadolu Ajansı'nın kuruluşı ve faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımıyla gerçekleştirilirken, katılımcılara sertifikalar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" programı Samsun'da sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun Üniversitesinin 15 akademisyen eğitimci desteğiyle gerçekleştirilen programın Hazinedarzade Süleyman Paşa Kültür Evi'nde düzenlenen kapanışında Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Anadolu Ajansı hakkında bilgi verdi.

Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu aktaran Demir, "Bu hedef doğrultusuyla 104 yıldır etkili şekilde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Anadolu Ajansı 2024 yılı itibarıyla 144 ülkede 13 dilde habercilik faaliyetini yürütüyor." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından ney dinletisi sunuldu, katılımcılara sertifika verildi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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