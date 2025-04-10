Öğretmen Adaylarından MEB Önünde Adalet Arayışı: 158. Gün

(ANKARA) - "Mülakat değerlendirmelerinde mağduriyet yaşadıkları gerekçesiyle" Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen öğretmen adayları, eylemlerinin 158'inci gününde bakanlık önünde açıklama yaptı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen öğretmenler, "Bir haksızlık olduğunu iddia edenler, belgelerini getirsinler, haksızlık olduğunu görürsek işlem yaparız' demişti. Sözünde durmasını bekliyoruz. Biz buradayız. Çağrısına kulak verip, kapısına geldik. Bizimle görüşmesini bekliyoruz. İçerideki arkadaşlara da söyledik. Görüşene kadar da her gün kapısına gelmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Mülakat değerlendirmelerinde mağduriyet yaşadıkları gerekçesiyle" Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelerek adalet ve hak arayışını sürdüren öğretmen adaylarının, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önündeki nöbetleri sürüyor. Mağdur öğretmen adaylarının sözcülüğünü yapan felsefe öğretmeni adayı Özkan Özdemir, şöyle konuştu:

"Nöbetimizin 158'inci günü. 25 Mart tarihinde Sayın Yusuf Tekin'in çağrısı üzerine, Bursa'da yaptığı bir açıklamada, 'Elinde bana haksızlık yapıldı. Benim hakkıma girildi diyen aday varsa buyursun, gelsin' demişti. Mahkemelere gönderdikleri tutanakları birleştirip, onlarla yeni tablolar, yeni usulsüzlükler ortaya çıkardık. Bize haksızlık yapıldı demek için bakanlığın kapısının önünde bekliyoruz. Davetine icabet ettik.

'Bir haksızlık olduğunu iddia edenler, belgelerini getirsinler, haksızlık olduğunu görürsek işlem yaparız' demişti. Sözünde durmasını bekliyoruz. Biz buradayız. Çağrısına kulak verip, kapısına geldik. Bizimle görüşmesini bekliyoruz. İçerideki arkadaşlara da söyledik. Görüşene kadar da her gün kapısına gelmeye devam edeceğiz."