Öğretim üyesi Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit soruşturması

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli Mustafa Y'nin ifadesi ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, Şenol'u ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli Mustafa Y. savcılık ifadesinde, Kovid-19 pandemisi döneminde Şenol ile sosyal medya üzerinden tedavi yöntemleri üzerine tartıştıklarını ileri sürdü.

Şenol'un kamuoyu önünde kendisini aşağılayıcı ve iftira nitelikli paylaşımlar yaptığını öne süren Mustafa Y, şu beyanda bulundu:

"Olay günü kliniğinin olduğu binanın altında kendisine limonata göndermemin sebebi, hemoroit rahatsızlığıma yönelik kendisine muayene olmak istememdi. Ancak daha sonra muayene etmeyeceğini de düşünerek vazgeçtim ve kafeden limonatamı alarak çıktım. Gönderdiğim limonata bizim kültürümüzde dostluk ve barış sembolüdür. Kendisini öldürmeyi planlayacak kadar akli dengemi yitirmiş olmam söz konusunu değildir. Kendisinden davacıyım, suçlamayı kabul etmiyorum."

Şenol'un kliniğinin bulunduğu binaya "dana dili" bırakmadığını savunan Mustafa Y, "Kesinlikle böyle bir eylemi gerçekleştirmedim. Beni böyle provokatif kriminal olayın içine çekme gayreti tamamen hayaldir." ifadelerini kullandı.

Mustafa Y. "tehdit" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından haftada 2 kez karakola giderek imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başsavcılığın talebi üzerine, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Mustafa Y. hakkında güvenlik tedbiri uygulandığı, tedbir kararının aile mahkemesi tarafından onaylandığı ve kararın şüpheliye bildirildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 29 Temmuz'da Esat Şehit Fahri Demir Polis Merkezi'ne giderek Mustafa Y'nin ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine "dana dili" bırakarak sosyal medya üzerinden kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.