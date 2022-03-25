Öğrencisini döven öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da, öğrencisi T.K.'yi (10) dövdüğü gerekçesiyle meslekten atılan öğretmen Ali Rıza Y. (40), daha önce 10 ay hapis cezası verilip, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bozulmasıyla yeniden yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisinin "Hocam, T.K. size küfretti" sözleri üzerine T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp, boğazını sıktı. Gürültüleri duyarak, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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