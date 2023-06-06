Öğrencisini darbeden öğretmen hakim karşısında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derste öğrencisini darbederek hakaret ettiği ileri sürülen öğretmen hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İzmit Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen C.D, mağdur M.H.Y. (17) ve ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemenin 8 Mart'ta basit yargılama usulü (duruşma yapılmaması ve kovuşturmanın evrak üzerinde yürütülmesi) uygulanarak sanık C.D. hakkında "basit yaralama" ve "hakaret" suçlarından ayrı ayrı verdiği beraat kararına, mağdur vekilinin itirazı üzerine duruşma genel hükümler uyarınca görülmeye başlandı.

Duruşmada söz verilen sanık C.D, önceki aşamalardaki savunma ve ifadelerini tekrar etti.

Beraatini isteyen sanık, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasını, suçun sübutu halinde ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması istedi.

C.D. olaydan sonra görevine devam ettiğini, M.H.Y'nin de derslerine katıldığını kaydetti.

Öğrencisiyle bir sorun yaşamadığını savunan sanık, "Hatta dersime girip öğleden sonraları okuldan kaçıyordu. Bu hususta uyardım. Benim dersimi sevdiği için girdiğini söyledi, sonra devamsızlıktan kaldı." dedi.

Mağdur M.H.Y. ise öğretmeninin kendisine vurduğunu ve hakaret içerikli söylemde bulunduğu söyleyerek, "Arkadaşlarım arada benimle dalga geçip eğleniyorlardı. Benim görüntümü niye çektiklerini bilmiyorum. Sosyal medyaya düşünce olaydan rahatsız olup şikayette bulundum, şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum. Olaydan sonra belirli bir süre derslere girdiğim doğrudur ama sanık olan öğretmenimle iletişim kurmadım. Daha sonra devamsızlık yüzünden sınıfta kaldım. Bu olayın etkisiyle derslere katılmadım." diye konuştu.

M.H.Y. başta ailesi durumdan haberdar olmasın diye öğretmeninden şikayetçi olmadığını dile getirerek, görüntüler sosyal medyada yayılınca şikayette bulunduklarını kaydetti.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin alınması için duruşmayı erteledi.

Olay

Kocaeli'de 10 Haziran 2022'de, İzmit Mesleki Eğitim Merkezinde öğretmen C.D'nin, ders sırasında öğrencisi M.H.Y'yi (17) darbettiği anların başka öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada yer alması üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma açılmıştı.

Ayrıca öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce de inceleme başlatılmış, konuyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmit Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenilmişti.