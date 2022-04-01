Öğrencisine istismardan yargılanan öğretmene indirimle 6 yıl 8 ay hapis

BOLU (DHA) - BOLU'da, bateri eğitimi verdiği N.K. (16) isimli kız çocuğuna kendi evinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan müzik öğretmeni Cihat Karaaslan (26), iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırıldı.

Olay, 2 yıl önce, müzik öğretmeni Cihat Karaarslan'a ait evde meydana geldi. Karaarslan, bateri çalma eğitimi verdiği N.K. adlı kız çocuğunu davet etti. N.K. de öğretmeninin davetini kabul ederek evine gitti. İddiaya göre Karaarslan, N.K.'ye evde cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından evden kaçan kız, durumu ailesine haber verdi. N.K. ve ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Cihat Karaarslan hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.

Mahkeme heyeti, suçu işlediği kanaatine vardığı Cihat Karaarslan'a iyi hal indirimi de uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis ve karşı tarafa 10 bin 250 lira vekalet ücreti ödenmesi kararı verdi.