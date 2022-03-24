Öğrencinin öğretmenine saygısızca davrandığı görüntülere inceleme - Haberler

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Öğrencinin öğretmenine saygısızca davrandığı görüntülere inceleme

İhlas Haber Ajansı - Hidayet Türkyılmaz - Güncel
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Öğrencinin öğretmenine saygısızca davrandığı görüntülere inceleme Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir öğrencinin öğretmenine karşı saygısız davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyada günleme gelen olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Öğrencinin öğretmenine saygısızca davrandığı görüntülere inceleme

ANKARA - Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bir öğrencinin öğretmenine karşı saygısız davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyada günleme gelen olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İlimizde bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Haberler

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