Öğrencilerinden kadına şiddet ve deprem temalı resim sergisi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ortaokul öğrencileri, yılsonu resim sergisinde, kadına şiddet ve deprem temalı resimler sergiledi.

Siverek Halit Gülpınar Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, 2 gün sürecek yılsonu resim sergisi düzenledi. Okulun spor salonunda gerçekleştirilen resim sergisi açılışını İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ve öğrenciler yaptı. Yaklaşık 300 resim ve çalışmanın bulunduğu serginin ana temasını kadına şiddet ve deprem oluşturdu. Öğrenciler kadına şiddetin son bulmasını ve farkındalık oluşturmak amacıyla, şiddete uğrayan kadınların resimlerini ile 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında insanların akıllarında kalan acılı fotoğrafların resimlerini çizdi. Yapılan resim sergisi ile ilgili açıklamada bulunan Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatma Günaydın, "Bugün okulumuzun yılsonu sergisinde, çalışmalarımızın büyük bölümünde kadına şiddeti hayır ve bizleri derinden sarsan deprem temalı çalışmalar yaptı öğrencilerim. Bu şuur ve duyarlılıkta olan tüm öğrencilerimi tebrik ediyorum" dedi

"Herkesi sarsan babanın fotoğrafını çizdi"

Deprem sonrasında günlerce hafızalardan silinmeyen bir babanın, enkazda kalan elini sımsıkı tutup bırakmamasını çizen 7. Sınıf öğrencisi Asmin İnanır, "6 Şubatta meydana gelen ve beni de derinden etkileyen depremin sembollerinden biri haline gelen, bir babanın enkaz altında kalan kızının elini tutmasını çizdim. Amacım bu görsellerin her zaman hafızalarda kalması ve bir daha bu gibi acıların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Keşke böyle bir şey olmasaydı ve bu resmi çizmek zorunda kalmasaydım" dedi

"Farklı ülkelerden gelen kurtarma ekiplerine teşekkür resmi"

Sosyal medyada viral olan ve yapay zeka ile oluşturulan Yunanistan kurtarma ekibinden birinin depremzede bir çocuğu kucağına alma resmini çizen öğrencilerden Cahide Aksoy, "Benim burada ki resmi çizmemdeki amacım deprem sonrasında dünyanın dört bir yanında deprem bölgesine gelip, yardım eden kurtarma ekiplerine bir teşekkür mahiyetindedir. Bize desteğe gelen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Resim sergisi öğrenciler ve öğretmenler tarafından düzenlenen müzik korosu ile şenlendirildi.

Okul spor salonunda düzenlenen sergi 2 gün boyunca halka açık olacak.