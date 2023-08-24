ÖĞRENCİLERİN YURT ÜCRETİ ÇIKMAZI: KAYIT YAPTIRMADAN GİDEN DE VAR KOŞULLARI ZORLAYAN DA

ÜNİVERSİTE yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşadıkları şehirlerden farklı şehirlere üniversite eğitimi görmek için gelen öğrencilerin yurt ve ev arayışı başladı. Şişli'de bulunan özel bir yurtta ücretlerin 8 bin 500 lira ile 17 bin lira, Kağıthane'de bulunan bir öğrenci yurdunda ise 8 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında değiştiği görülüyor. Kağıthane'de özel bir yurdun yöneticisi Fevziye Çelen, "Geçtiğimiz sene bu fiyatlar bugünkü fiyatların yarısından azdı. Şu an için gelen var, her zaman için fiyat konuşuluyor. Bizim koşullarımız bu deyip giden de oluyor, koşullarını çok zorlayıp kayıt yaptıran da var." diye konuştu. Öğrenci Efe Aydemir ise, "İki kişilik bir odaya 10 ay için 145 bin lira ödedim" dedi.

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TUYİSEN) Başkanı Ahmet Baydar İstanbul'daki ortalama özel yurt ücretleri hakkında bilgi verdi. Baydar, "Geçen seneye göre tabi ki biraz artış olsa da, ücretler kanunla sınırlandırıldığı biçimde TEFE/TÜFE +5 oranına göre hesaplandı ve yüzde 78 ile sınırlandırıldı. Buna göre yurt fiyatları 70 bin ile 160 bin lira arasında oldu. Yani bu da aylık olarak 6 bin ile 16 bin liraya tekabül ediyor. Yurtların şu anki doluluk oranı yüzde 35'lerde ve özel yurtlarda yeterli kontenjan olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AYLIK 8 BİN 500 TL'YE DE 17 BİN TL'YE DE YURT VAR

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardında farklı şehirlerden İstanbul'a üniversite eğitimi almak için gelen öğrencilerin yurt ve ev arayışı başladı. Özel yurt ücretlerinin ilçeden ilçeye ve sunulan hizmete göre değiştiği görüldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı özel yurtlar için 2022-2023 yılından itibaren geçerli olmak üzere, yurt ücreti artışlarında sınırlama kararı alınmıştı. Buna göre, özel yurt ücretlerine yapılabilecek en yüksek zam oranı TÜFE ve Yİ-ÜFE (Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi) toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak şekilde; bu sene yüzde 78.47 olarak belirlenmişti. İstanbul'un farklı noktalarında yurt ücretlerinin değiştiği görüldü; Kağıthane'de bulunan bir yüksek öğrenim öğrenci yurdunda ücret aylık 8 bin 500 lira ile 12 bin lira arasında değişirken, Şişli'de bulunan bir yurtta bu ücret 8 bin 500 lira ile 17 bin lira, Beşiktaş'taki bir yurtta 9 bin lira ile 30 bin lira (Yıllık 90 bin TL ile 300 bin TL), Güngören'de ise, 6 bin 800 lira ile 13 bin 500 lira arasında değişiyor.

"BU SENEKİ FİYATLAR NEREDEYSE YÜZDE 100 ARTTI"

Özel yurt müdürü Fevziye Çelen, "Hareketlilik başladı, öğrenciler o kadar heyecanlı ki sonuçlar ve puanlar açıklandı. Nereye gireceklerini tahmin edip o zamandan itibaren aramaya başladılar. Çünkü büyük bir tedirginlik yaşıyorlar. İstanbul büyük bir şehir. Çocukların açıkta kalma ihtimali, gelmeden belirli bir yerlerinin olması aileler için bir güvence teşkil ediyor. Elektrik, doğalgaz, su fiyatları arttı, geçen seneye göre 2-3 kat arttı. Burası kiralık bir bina, burası da 2-3 kat arttı. Kiramız da 3 kat arttı. Dolayısıyla maliyetimiz çok arttı. Kar marjımızı çok düşük tuttuğumuz için diğer yurtlara göre bu semt için fiyatlarımız çok uygun. İstanbul'un semt semt yurt fiyatları değişiyor. Avrupa Yakası'nda geçen seneki fiyatlara göre bu seneki fiyatlar neredeyse yüzde 100 arttı. Fazlasını da artıran yurtlar var." dedi.

"GİDEN DE OLUYOR; KOŞULLARINI ÇOK ZORLAYIP KAYIT YAPTIRAN DA"

Çelen, "Fiyatlar odanın büyüklüğüne göre değişiyor. Tek kişilik odalarımız 110 bin lira ile120 bin lira arasında değişiyor. Aylık, 11 bin lira ve 12 bin liraya geliyor tek kişilik odalarımız. Çift kişilik odalarımız ise, 9 bin ve 9 bin 500 olarak değişiyor. Bir de 3 kişilik odalarımız var onlar da 8 bin 500 lira. Sabah kahvaltımız var buna dahil olan. Onun dışında çamaşır yıkama hizmeti veriyoruz kurutma hizmeti veriyoruz. Günlük olarak ortak alanların temizliği var, çarşaf yorgan yastık veriyoruz. Bunları ayda iki kere değiştiriyoruz. Geçtiğimiz sene bu fiyatlar yarısından azdı. Şu an için gelen var, her zaman için fiyat konuşuluyor. Bizim koşullarımız bu deyip giden de oluyor, koşullarını çok zorlayıp kayıt yaptıran da oluyor. İlk olarak gelip bütün yurtları gezmek istiyorlar. Lokasyondan ziyade, ilk etapta ekonomik değerlendirme sebebiyle tüm yurtları gezmek istiyorlar. Evleri tercih edemiyor öğrenciler, evler çok daha pahalı. Bizim kontenjanımızın yüzde 50'si dolu şu anda." dedi.

"145 BİN TL ÜCRET ÖDEDİM"

Üniversite öğrencisi Efe Aydemir ise, "Bugün geldim İstanbul'a, iki gündür telefon üzerinden ulaşıyordum, buraya geldik birkaç yeri gezdik. Fiyatlar ortalama birbirine yakın. Genelde Beyoğlu, Sütlüce tarafına baktık. İlk yılım olduğu için eve çıkmayı tercih etmedim. Yurtta kahvaltı, oda temizleme, etüt salonları, güvenlik gibi hizmetler var. İki kişilik bir odada kalacağım, 10 aylık 145 bin lira ödedim." şeklinde konuştu.

"EV FİYATLARININ YÜKSEK OLMASI YURTLARDA YOĞUNLUĞU ARTIRDI"

Şişli'de bulunan özel yurdun işletmecisi Mehmet Kaya ise, "2023-2024 öğretim yılında yeni fiyatlar belli oldu. Daha önceden belirlemiştik, kayıtlar devam ediyor. Oda fiyatlarımız durum ve kişi sayısına göre 8 bin 500 lira ile 17 bin lira arasında aylık, 6 kişilikten tek kişiliğe kadar bu şekilde. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra kayıtlarımız hızlanmaya başladı, önümüzdeki hafta daha büyük bir yoğunluk bekliyoruz. Yurtlarımızda yüzde 60 oranında bir doluluk var. Velilerimizden yurt konusunda ellerini çabuk tutmalarını bekliyoruz, ileride düzgün oda kalmayacak. İstanbul genelinde ev fiyatlarının yüksek olması yurtlarda yoğunluğu artırdı. Yurt fiyatları sabit, şu anda anlaşılmış olan fiyat 2024 Haziran'ına kadar aynı kalacak. Özel yurtlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olduğu için kimse kafasına göre artış yapamıyor. Bu artış yüzde 80 gibi bir rakama denk geldi, geçen yıl ortalamalarıyla." ifadelerini kullandı.

KYK 2023 YURT ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarında da ücretler belli oldu. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanırken, bu sınıflandırma; odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo olması gibi özelliklere göre belirleniyor. En ucuz KYK yurdu 1. tip olurken, en yüksek ücrete sahip olan yurt ise 6. tip olarak seçeneklerde yer alıyor. Tip 1 ücreti aylık 345 lira, Tip 2 ücreti aylık 405 lira, Tip 3 ücreti aylık 480 lira, Tip 5 ücreti aylık 510 lira ve Tip 6 ücreti aylık 570 lira oldu. Özel yurt ve KYK yurtları arasındaki yüksek ücret farkları dikkat çekiyor.

TUYİSEN BAŞKANI BAYDAR: ÖZEL YURT FİYATLARI YÜZDE 78 İLE SINIRLANDIRILDI

Tüm Yurt İşverenleri Sendikası Başkanı (TÜYİSEN) Ahmet Baydar ise, DHA'ya yaptığı yazılı açıklamada İstanbul'daki özel yurtlar hakkında, "Özel yurt fiyatları diğer sektörlerde olduğu gibi bir artış içerisinde olmadı. Geçen seneye göre tabi ki biraz artış olsa da kanunla sınırlandırıldığı biçimde TEFE/TÜFE+5 oranına göre hesaplandı ve yüzde 78 ile sınırlandırıldı. Buna göre, yurt fiyatları 70 bin ile 160 bin lira arasında oldu. Yani bu da aylık olarak 6 bin ile 16 bin liraya tekabül ediyor. Yurtların şu anki doluluk oranı yüzde 35'lerde ve özel yurtlarda yeterli kontenjan olacaktır. İstanbul'da ortalama yurt fiyatları bölge bölge değişkenlik göstermektedir. Beşiktaş, Kadıköy gibi merkezi ve üniversite öğrencisinin tercih ettiği bölgelerde biraz daha ücretler yüksek, doluluk oranları fazla olmaktadır." ifadelerine yer verdi.