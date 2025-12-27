Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini süren sürücü yakalanıp ceza kesildi
Bursa'da okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araç süren sürücüye 1986 TL para cezası kesildi ve ehliyetine el konularak psikoteknik değerlendirmeye sevk edildi.
PARA CEZASI KESİLİP EHLİYETİNE EL KONULDU
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini süren sürücü, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Öğrencilere korku ve panik yaşatan şüpheliye, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'kamunun huzurun bozacak şekilde saygısızca araç kullanmak' tan 1986 TL para cezası kesilip, 'psikoteknik değerlendirmeye sevk edilmek' üzere ehliyetine geçici olarak el konuldu.
Yiğithan HÜYÜK/Hüseyin SEZGİN/(Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel