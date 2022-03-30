ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI - Haberler

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ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI

GAZİANTEP'te ilkokul öğrenciler arasında çıkan tartışma, velilerin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - GAZİANTEP'te ilkokul öğrenciler arasında çıkan tartışma, velilerin de karıştığı silahlı kavgaya dönüştü. Olayda öğrenci velisi Selçuk Ç. (45) kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancayla yaralandı.

Olay, öğleden sonra Osmangazi Mahallesi'ndeki Aslı Alevli İlkokulunda meydana geldi. İddiaya göre, okuldaki bir grup öğrenci arasında sınıfta oyun oynadıkları sırada tartışma çıktı. Çocukların haber vermesiyle gelen velileri arasında tartışma başladı. Velilerin okulun dışında taşan tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Okul önündeki kavgada kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşun, öğrenci velisi Selçuk Ç.ye isabet etti. Kavgayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler Selçuk Ç'yi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kavgaya karıştığı tespit edilen 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı

ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI

ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI

ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI

ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI

ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI

ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI

ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA VELİLER DE KARIŞTI, 1'İ TABANCAYLA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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