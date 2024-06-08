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Öğrencilerin sınav stresi Yunus Timi polisleri tarafından giderildi

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Edirne'de YKS sınavına girecek olan 2 öğrenci ve kimliğini unutan bir öğrenci, Yunus Timi polisleri sayesinde sınav salonuna yetiştirildi.

Edirne'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ile kimliğini unutan biri öğrenciyi sınava gireceği okula Yunus Timi polisleri yetiştirdi.

Sınava girmek için Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesine gelen bir öğrenci sınava dakikalar kala kimliğini unuttuğunu fark etti.

Panik halde polislerden yardım isteyen öğrenciyi Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosiklete bindirildi.

Evinden alınan kimlikle öğrenci, sınav yapılacak binaların kapılarının kapanmasına kısa bir sürer kala sınav salonuna yetiştirildi.

Geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ise panik halinde yunus polislerinden yardım istedi.

Motosiklete bindirilen 2 öğrenci Mühendislik Fakültesindeki sınav salonuna yetiştirildi.

Sınava yetişen öğrenciler, Yunuslar'a, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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