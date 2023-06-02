Öğrencilerin ölümden döndüğü anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel halk otobüsü, yola aniden çıkan öğrencilere çarptı. 2 öğrencinin ölümden döndüğü kaza anı ise, saniye saniye otobüsün kamerasına yansıdı.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Rıza D. yönetimindeki 16 M 06093 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidinin olmadığı yoldan karşıya koşarak geçmeye çalışan Rümeysa Ö. ve Hatice Şeyma Y.(12)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle öğrenciler yaralandı. Otobüs ise, park halindeki 16 BBT 395 plakalı otomobile çarparak durdu. Çarpma anına ait korku dolu anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralanan öğrenciler olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.