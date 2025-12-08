Haberler

Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü: Okulun böyle anılması hepimizi çok üzdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'daki Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin fizik öğretmeniyle alay etmesi okul müdürü Hüseyin İzmir'i üzdü. Müdür, okulun 70 yıllık köklü geçmişine dikkat çekerek, yaşanan olayı aşacaklarını belirtti.

Öğrencilerin öğretmenle alay ettiği okulun müdürü: Okulun böyle anılması hepimizi çok üzdü

ANKARA'da öğrencilerin öğretmeniyle alay ettiği okulun müdürü Hüseyin İzmir, "70 yıllık köklü bir geleneği olan bir okulun böyle anılması hepimizi çok üzdü. Bu olayı bir şekilde aşacağız" dedi.

Çankaya ilçesinde öğrencilerinin fizik öğretmeni M.C. (61) ile alay ettiği Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde 'Tedx' etkinliği düzenlendi. Okul müdürü Hüseyin İzmir, okulun sınavsız öğrenci aldığını belirterek, "Bizlerin okul olarak yürüttüğü birtakım projelerimiz var. Tedx de bu projelerin bir tanesi. Bunun dışında 2 tane Erasmus projemiz ve her sene Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 2204'e başarıyla proje geçiren bir okuluz. İşte bu tür etkinliklerle birlikte bazı sıkıntılı olaylar da yaşadık. Ancak 70 yıllık köklü geleneği olan bir okulun böyle anılması hepimizi çok üzdü. Burada 700 kişilik bir aileyiz, bunun üstesinden geleceğiz. Bu tür etkinliklerle, çalışmalarla bunları aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Görev yaptığı okulun köklü bir okul olduğunu ve pek çok tanınmış ismin bu okuldan mezun olduğunu söyleyen Hüseyin İzmir, "Murat Kurum, Güldal Akşit, rahmetli Metin Uca okulumuzdan mezun. Bunun dışında Ahmet Taner Kışlalı, Murat Karayalçın bu okuldan mezun. Okulumuzun böyle bir geçmişi var. Dolayısıyla hem öğrencilerimizle hem velilerimizle hem öğretmenimizle bu olayı bir şekilde aşacağız. Bakanlığımız bu konuda bize tam destek veriyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan öğretmen M.C. ile alay edilmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüyle ilgili 7 öğrenci hakkındaki disiplin soruşturması sürüyor. Soruşturmanın 10 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu

Sır dolu olay! Cesedi 30 metre aşağıda bulundu
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title