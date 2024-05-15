Öğrencilerin hayali gerçek oldu: İlk defa hamburger yediler

Öğrenciler istedi, hayırsever vatandaş gerçekleştirdi

Elazığ'da köy okulu öğrencileri, ilk defa hamburger yedi

ELAZIĞ - Elazığ'a 70 kilometre uzaklıktaki Hazar köyünde okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerin haç yemedikleri hamburger hayalini, hayırsever bir vatandaş gerçeğe dönüştürdü. Hayatlarında ilk kez hamburger yiyen öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Hazar köyünde bulunan Hazar ilk ve ortaokulunda bulunan öğrencilerin hamburger istekleri gerçekleşti. Öğretmenler tarafından daha önce hiç hamburger yemediği belirlenen öğrenciler, Diyarbakır Çüngüş Çaybağı Derneği ile irtibata geçti. Dernekte bulunan bir hayırseverin yardımlarıyla okulda bulunan 100 öğrenci için hamburger yapıldı. Okulun bahçesinde yapılarak öğrencilere servis edilen hamburgerler, öğrenciler tarafından çok beğenildi. Hayatlarında ilk defa hamburger yiyen bazı öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Hamburger ikramında bulunan işletme sahibi Ümit Akdoğan, "Diyarbakır Çüngüş Çaybağı Derneği bizlere ulaşarak köy okulunda okuyan öğrencilere hamburger göndermemizi istedi. Biz de öğrencilerin daha taze bir şekilde hamburgerleri yemeleri için köy okuluna gelerek burada pişirip taze bir şekilde ikram etmeyi tercih ettik. El birliği ile öğrencilerimize güzel bir lezzet tattırdık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istedik"

Okulda bulunan öğrencilerin hamburger ile tanıştığını aktaran Hazar İlkokulu Müdür Yardımcısı Vedat Çelik, "Okulumuza 20 tane köyden 8 servisle öğrencilerimiz geliyor. Köyün kendi öğrencisi yok. Öğrencilerimizin tamamı taşımalı sistemle okula geliyor. Mutlaka Elazığ'a gittiklerinde hamburger yemiş vardır ama hayatında hamburger ile tanışmamış olan ya da pizza türünde yiyeceklerle tanışmamış öğrenci sayımız oldukça fazla. Buraya 30 kilometre uzaklıktan gelen öğrencilerimiz var bunların Elazığ'a giderek hamburger yeme imkanları çok fazla yok. Bu vesileyle farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istedik. Bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Öğrenciler okula geldiklerinden itibaren soruyorlar, ne yiyeceğiz falan diye bizde sürpriz olsun diye ilk etapta söylemedik. Öğrencilerimiz hamburger yiyeceklerinden dolayı heyecanlandı. Derneklerin, öğrencileri tanımadıkları yemeklerle tanıştırmaları bundan sonraki süreçler için de bir başlangıç olur inşallah" diye konuştu.

İlk defa hamburger yiyen öğrencilerden Berat Aykaç, "Hamburger çok güzeldi, çok beğendim. Daha önce hiç yememiştim" cümlelerini kullandı.