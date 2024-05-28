Öğrencilerin hayali gerçek oldu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde öğrenim gören bir grup öğrencinin Ankara hayali gerçek oldu.

Oltu Mehmet Akif İlkokulundan bulunan 15 öğrencinin sıkça dile getirdikleri hayallerini gerçekleştirmek seferber olan öğretmen ve yöneticiler olanlar için bir kültür gezisi düzenledi. Oltulu iş insanı Nazım Koşar'ın da destek verdiği gezinin ilk durağı Sivas oldu. Sivas'ta Vali Yardımcısı İlhami Doğan'ı ziyaret eden öğrenciler; Sivas Şehir Müzesi, Sivas Kongre Binası, Hara Çiftliği ve At Müzesi, Sivas Çifte Minareli Medrese, Tarihi Han ile Sivas'ın tarihi ve kültürel zenginliklerini ziyaret ettiler. Oltulu öğrenciler Sivas'ta çok merak ettikleri hızlı trenle Ankara'ya geçti. Ankara'da öğrencileri iş insanı Nazım Koşar karşıladı. Ankara gezisinin birinci gününde Milletvekili Danışmanı Kürşat Şahin eşliğinde TBMM ziyareti gerçekleştiren öğrenciler ardından Millet Kütüphanesi, Külliye ve Millet Camii, Göksu Parkı'na gitti. İkinci gün ise; Birinci ve İkinci Meclis, Anıtkabir'e giden öğrenciler emekli öğretmenlerle buluştu, kendilerine hediye edilen kitaplarla birlikte yeniden Sivas'a ve oradan Oltu'ya dönüş yaptı. Üç günlük gezide bir çok tarihi mekanı ziyaret eden ve kültürel etkinliklere katılan çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de hayallerine kavuştu.