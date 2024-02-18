- Öğrencilerin çözemediği sorular 'askıda soru pano' ile çözüm buluyor

KONYA - Konya'da birçok fırında başlatılan 'askıda ekmek' uygulamasından yola çıkan bir özel eğitim kurumu öğretmenleri, öğrencilerin çözemediği soruların çözümü için 'askıda soru pano' uygulaması başlattı. Öğrenciler arasında kaynaşmanın ve paylaşma duygusunun arttırılması amaçlanan uygulama ile öğrenciler, çözemedikleri soruyu askıya asarak farklı öğrencinin çözümlemesi sağlanıyor.

Konya'da bir özel eğitim kurumu 'askıda ekmek' kampanyasından yola çıkarak 'askıda soru pano' uygulaması başlattı. Öğrenciler arasında paylaşma duygusunun arttırılması amaçlanan uygulama ile öğrenciler, çözümleyemedikleri soruyu panoya asarak farklı bir öğrenci tarafından çözümlenmesi sağlanıyor. Panoda bir süre boyunca çözüm bulamayan soru ise sınıf ortamında öğretmen eşliğinde çözüme kavuşturuluyor.

"O yüzden çözülen soruların herkese bir faydası oluyor"

Çözülemeyen soruların bu uygulama sayesinde çözüm bulduklarını ifade eden eğitim kurumu öğrencilerinden Muhammed Yahya Karakol, "Askıda soru uygulaması bence gayet güzel bir uygulama. Nedeni ise insanlar gerçekten bazen vakit bulamıyor. Birbirilerini denk düşüremiyorlar veya ben burada hocamı bulamadığım zaman sorumu asıyorum hocam çözemese bile bir arkadaşım çözüyor. Beni tanıyorsa bana getiriyor, beni tanımıyorsa askıya asıyor. Bu süreçte de arkadaşlarımla iletişime geçmiş oluyorum hem de sorularım çözülüyor. Bende birkaç kere astım çözülmesi beni çok mutlu etti. Öğrenciler için çok güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Buradaki arkadaşlarımızın çözemediği sorular gerçekten çok zor. O yüzden çözülen soruların herkese bir faydası oluyor" dedi.

Askıda soru panosunun kendisine faydalı olduğunu belirten Mehmet Muhammed Sönmez ise, "Askıda soru uygulaması ile ilk olarak sosyalleşme, ikincisi ise daha çok soru tarzı görme fırsatımız oluyor. Buradaki sorular özel sorular olduğu için daha nitelikli sorular oluyor. Bir soru bankasını taramaktansa burada zor soruların çözümü ile incelemek daha güzel bence" şeklinde konuştu.

"Uygulamanın hem eğitime, hem de arkadaşlık bağının güçlendirilmesi anlamında katkılarını gördük"

Bu uygulamayla birlikte öğrencilerin çok fazla soru tipi gördüğüne dikkat çeken Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, "Bu sayede öğrenciler yapamadığı zor olan seçilmiş soruları panoya asıyorlar ve bazen arkadaşları onlarında yapamadığı zor soruları ise sınıfta öğretmenlerinin anlatımıyla tüm sınıf olarak çözüyorlar. Bu sayede öğrencilerimiz çok fazla soru tipi görmüş oluyor ve öğrenciler arasında kaynaşmanın, arkadaşlığın, paylaşma duygusunun arttığını gördük. Bu da öğrencilerimiz açısından güzel bir uygulama oldu. Bazı öğrencilerde öğretmen ve arkadaşlarına soru sormakta çekince içerisindeydiler bu sayede öğrenci, ismini yazarak panoya soruyu astığı zaman belki de bir arkadaşı ile muhatap olmadan sorusunu çözdürmüş oluyor. Bu uygulamanın hem eğitime hem öğretime hem de arkadaşlık bağının güçlendirilmesi anlamında katkılarını gördük. Tabi askıda soru uygulaması ecdadın askıda ekmek uygulamasından gelen bir uygulama. Öğrenciler ilk gördüğü zaman şaşırdılar. Bu panonun ne işe yaradığını merak ettiler ama rehberlik servisi bu panonun işlevi ve amacının anlattığı zaman oldukça iyi bir ilgi ile karşılaştık. Bu sayede öğrenciler fazlaca soru tipi görüyorlar. Sınava hazırlık sürecinde motivasyonunu arttırmış oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler gibi çözmese bile soruyu öğrenmiş oluyor"

Matematik Öğretmeni Abdullah Öztürk de, "Öğrencilerin genellikle bir kişi tarafından çözülemeyen sorular değil, bir öğrenci bir soruya takıldıysa birkaç hatta daha fazla öğrenci buna takılmış olabilir. Öğrenci bu sayede aklına gelmeyen belki karşılaşmadığı ama takılabileceği soruları bu panoda görüyor. Çözümlerini de görüyor. Bu sayede diğer öğrenciler gibi çözmese bile soruyu öğrenmiş oluyor daha önce karşısına geldiği için. Bu sorular aslında kitaplarda öğrenciler tarafından yapılamayan seçilmiş sorular" şeklinde konuştu.

Fizik Öğretmeni Şeref Koyuncu ise, "Bu uygulamayla birlikte daha çok birbiri ile yakınlaşma, daha çok sosyalleşme imkanı buldu öğrencilerimiz. Ben fizik öğretmeniyim bu açıdan bakıldığı zaman fizik açısından daha fazla yorum tarzı, birbirilerine yorum yapma anlamında geliştirme özelliği taşıdılar. O yüzden askıdan soruyla birlikte bu uygulamanın çok büyük bir faydası oldu" diye konuştu.