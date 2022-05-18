Öğrencilerin çizdiği resimler Kilis Müzesi'nde sergilendi - Haberler

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Öğrencilerin çizdiği resimler Kilis Müzesi'nde sergilendi

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
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Öğrencilerin çizdiği resimler Kilis Müzesi'nde sergilendi

Kilis'te "Müzeler Haftası" kapsamında Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Kilis Müzesi'ndeki tarihi eserlerden ilham alınarak çizilen resimler sergilendi.

Kilis'te "Müzeler Haftası" kapsamında Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından Kilis Müzesi'ndeki tarihi eserlerden ilham alınarak çizilen resimler sergilendi.

Vali Recep Soytürk, açılıştaki konuşmasında, serginin hayırlı olmasını diledi.

Oylum Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında çıkarılan eserlerin Kilis Müzesi'nde sergilendiğini hatırlatan Soytürk, eserlerin daha hızlı gün yüzüne çıkarılması için Oylum Höyük'teki kazı çalışmalarını yıllık programa alacaklarını vurgulayarak, Kilis'in tarihini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından serginin açılış kurdelesi kesildi, protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Daha sonra öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Mehmet Abdi Bulut, Recep Soytürk, Kilis, Güncel, Haberler

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