Öğrencilerin birçoğu AYT'yi TYT'ye göre zor buldu - Haberler

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Öğrencilerin birçoğu AYT'yi TYT'ye göre zor buldu

Demirören Haber Ajansı - Gökçe Karaköse - Güncel
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Öğrencilerin birçoğu AYT'yi TYT'ye göre zor buldu

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 13.15'te sona erdi.

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayali için hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri ( Ayt ) 13.15'te sona erdi. Öğrencilerin birçoğu AYT'de gelen soruları TYT'ye göre daha zor buldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. 180 dakika süren ikinci oturumun ardından Bağcılar'daki Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrencilerin birçoğu AYT'yi dün gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) daha zor bulduğunu söyledi.

DÜNE GÖRE DAHA ZORDU

Sınavdan çıkan Gamze Demir, "Benim sınavım iyi geçti. Çok zorlanmadım. Soruların zorluğu ortalamaydı. En çok matematik zorladı. Sorular düne göre bir tık daha zordu" dedi.

Mehmet Emin Duran da, "Sınav zordu, dünkü de zordu. Süre uzatma hareketi boşuna değildi. Paragraflar uzundu. Vakit kaybı çok yaşadık. Herkes inşallah istediği bölümü kazanır. Son güne kadar stres yoktu ama zaman yaklaştıkça stres oluşuyor. Ben süreyi yetiştirdim ama kılı kılına" ifadelerini kullandı.

Kübra Özcan da, "Sınav kolay denecek gibi değildi. İlk sınav daha iyiydi ama Türkçe zordu, süre sıkıntısı vardı. İnşallah iki sınavda herkes için hayırlı olur. Süre çok boldu. Son kontrolleri yapmak için sona kaldım" diye konuştu.

Sınavdan çıkan Oktay Çiftçi, "Sınavda edebiyatta çok uzun sorular vardı. Matematikte sayılar yoktu, harflerden oluşan bir şeydi ama yine de iyi geçti. Hedefim Hacettepe'yi kazanmak. Diğer arkadaşlara başarılar dileriz. İlk sınav buna göre daha basitti. İkisi de normal geçti, bildiğimiz yerden geldi sorular. Süresi rahattı" dedi.

Esmanur İşcan da, "Sorular zordu ama çalışan yapar. Yine de zordu. TYT'ye göre çok zordu o gayet güzel geçmişti. Ben sağlık alanında ilerlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

VELİLER DE AYNI STRESİ YAŞADI

Kızının sınavdan çıkmasını bekleyen baba Aydın İşcan ise, "Dün annesi bugün de ben aynı stresi yaşadık. Kızımıza güveniyoruz. İnşallah bir yerleri tutturur. Ne olursa olsun kızımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Ailecek sınava giren kızlarını beklemeye gelen baba Tahir Demir de, "Babalar Günü'nde iki sürpriz bizim için bir arada oldu. Kızımızın sınava girmesi, oğlumun haftaya sünnet düğününün olmasıyla bugün ziyaretler yapacağız. Bizim için çok farklı bir duydu. İnşallah çocuklarımız hedeflerine ulaşırlar" ifadelerini kullandı.


- Karaköse
Demirören Haber Ajansı / Gökçe Karaköse - Güncel

TYT AYT Güncel Haberler

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