Öğrencilerin birçoğu AYT'yi TYT'ye göre zor buldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başladı. 180 dakika süren ikinci oturumun ardından Bağcılar'daki Mahmutbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava giren öğrencilerin birçoğu AYT'yi dün gerçekleşen Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) daha zor bulduğunu söyledi.

DÜNE GÖRE DAHA ZORDU

VELİLER DE AYNI STRESİ YAŞADI

Ailecek sınava giren kızlarını beklemeye gelen baba Tahir Demir de, "Babalar Günü'nde iki sürpriz bizim için bir arada oldu. Kızımızın sınava girmesi, oğlumun haftaya sünnet düğününün olmasıyla bugün ziyaretler yapacağız. Bizim için çok farklı bir duydu. İnşallah çocuklarımız hedeflerine ulaşırlar" ifadelerini kullandı.