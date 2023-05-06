ÖĞRENCİLERİ METAVERSE EVRENDE BULUŞTURAN QANKALAND, EĞİTİME DESTEK OLMAYI AMAÇLIYOR

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde (İKÜ) dijital eğitim evreni olarak tasarlanan Qankaland platformunda kullanıcı deneyimine dayanan canlı 'Web 3.0 Dünyası Z Raporu' başlıklı araştırma lansmanı yapıldı. Üniversite tarafından 2022 yılında geliştirilen yapay zeka tabanlı Qankaland, lise öğrencilerine eğitim süreçlerinde destek olmayı amaçlıyor. Böylelikle öğrenciler telefonlarına indirdiği uygulamayla kullanıcı adı ve şifre oluşturarak ücretsiz hesap açabiliyor, konu anlatımlarını dinleyebiliyor, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla online bir platform üzerinde iletişim kurabiliyor.

İKÜ, 2022 yılında geliştirdiği Qankaland uygulaması ile lise öğrencilerinin üniversiteye hazırlanma süreçlerinde destek olmayı amaçlıyor. Kurgusal bir evrende öğrencileri ve öğretmenleri buluşturan web 3.0 tabanlı uygulama ücretsiz olarak kullanıma açık. Öğrenciler bu uygulamada kendi karakterlerini yaratabiliyor, bir ada içerisinde gezebiliyor, online derslere katılabiliyor, arkadaşları ve öğretmenleri ile iletişim kurabiliyor. Çözemedikleri soruları öğretmenlerine sorup onlardan yanıt alabiliyor. Eğitime destek olmayı amaçlayan Qankaland projesinin lansmanı dün İKÜ Önder Öztunalı konferans salonunda yapıldı. Lansmana İKÜ Vekil Rektörü Prof. Dr.Fadime Üney Yüksetepe, uygulamayı projelendiren, üniversitenin Bilgi Sistemleri ve Teknolojiler Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Gökhan Uluçay, eğitim içerik partneri Hocalara Geldik kurucu ekibinden matematik öğretmeni Vural Aksankur ve çok sayıda öğretmen ile öğrenci katıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, üniversitenin web 3.0 tabanlı yatırımlarını eğitimin her kademesinde güvenilir ve nitelikli projelerle yaygınlaştırılmaya odaklandıklarını kaydetti. Dr.Akıngüç Günver web 3.0 dünyasında gençlerin yalnız tüketici değil üreten, geliştiren, sorgulayan bireyler olarak dijital süreçlerde katılımcı olmaya teşvik ettiklerini belirtti.

REKTÖR (V) PROF. DR. YÜKSEKTEPE: GENÇLERE DANIŞMANLIK VERMEYİ HEDEFLİYORUZ

İstanbul Kültür Üniversitesi vekil rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, 'Biz İstanbul Kültür Üniversitesi olarak öğrencilerimizi teknoloji ve bilimle birleştirerek çok iyi bir eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda da Qankaland projemiz çok önemli. Bu projeyle üniversite tercihi yapacak öğrenciler için onları teknolojiyle buluşturup sınavlara daha iyi hazırlanmalarını, onlara danışmanlık vermeyi hedefliyoruz. Web 3.0 çok yeni ve bütün iş ve eğitim hayatını etkileyecek bir teknoloji. Bizim üniversitemiz de bu teknolojik alt yapıya bir an önce yatırım yaparak yeni yazılımlar geliştirmeyi, öğrencilerin veya ülkemizdeki bütün herkesin hayatına kolaylıklar sağlayacak bir projeler geliştirmeyi hedefliyor. Bunlardan ilki web 3.0 tabanlı Qankaland projemiz' dedi.

AKSANKUR: TAM ANLAMIYLA EĞİTİM AMAÇLI BİR METAVERSE EVRENİ?

Matematik öğretmeni Vural Aksankur, 'Qankaland projesi aslında web 3.0 tabanlı başlayan bir sistem. Bu sistemlerde genelde oyun bazlı teknolojiler kullanılıyor. Biz de bu teknolojiyi aldık ve Kültür Üniversitesiyle birlikte eğitime uyarladık. Dolayısıyla bu projede okullar, kurslar benzeri yapıların metaverse evreninde, web 3.0 ortamında nasıl işleyeceğini, kolaylıkla nasıl ders yapılacağını öğretmenlerimize ve öğrencilerimize sunmuş olacağız. Tam anlamıyla eğitim amaçlı bir metaverse evreni diyebiliriz. Biliyorsunuz artık öğrenci bilgiyi her yerde ulaşabiliyor ancak eğitim tam anlamıyla bilgi aktarımı değildir. Bilginin yanında öğrencinin sosyalleşmesi, farklı kazanımlar da elde etmesi gerekiyor. Günümüzde online bilgi kaynakları buna tam olarak uygun değil ancak web 3.0 tabanlı kullanıcı deneyimini de işin içerisine katan programlar öğrencinin aynı zamanda sosyal bir ortamda hem öğretmenleriyle hem öğrencilerle etkileşim halinde bu deneyimi yaşamasına sebep oluyor' dedi.

'TAMAMEN ÜCRETSİZ BİR UYGULAMA'

Uygulama özelliklerinden bahseden Aksankur, şunları ekledi:

'Öğrenciler birlikte grup dersi çalışabilirler, öğretmenleriyle çok daha hızlı etkileşimli olarak anlamadıkları yerleri sorup tekrardan öğrenebilirler. Gün boyu sıkılmadan soru çözerken bir yandan arkadaşlarıyla bir ortamda gezebilirler. Güzel bir ada atmosferinde defteriniz kitabınız açık soru çözdüğünüzü, orada yanında diğer arkadaşlarınız olduğunu düşünün. Burada böyle bir ortamı yaşayacaklar. Tamamen ücretsiz bir uygulama aksine öğrenciler ders çalıştıkça deneyim puanı ve kripto para kazanabileceği bir sistem.'

ULUÇAY: İNTERNETİN BİR TIK DAHA ÖTESİ KULLANILMAYA BAŞLANDI

İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgi Sistemleri ve Teknolojiler Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Gökhan Uluçay ise Qankaland projesinin bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktığını ifade ederek, 'Özellikle son birkaç yıldır yakından hissettiğimiz tüm teknolojik gelişmeler tüm sektörleri etkiledi. Bunların başında eğitim sektörü de gelmeye başladı. Artık internetin bir tık daha ötesi kullanılmaya başlandı. Web 3.0, yapay zeka, artırılmış gerçeklik gibi kavramlar kullanılmaya başlandı. Bizler de o ihtiyaçlardan o teknolojileri kullanarak özellikle öğrenci adaylarının bu öğrenme sürecinde zorlu ve yorucu süreçlerini daha eğlenceli hale getirmek, daha deneyim odaklı, oyunlaştırılmış yapısıyla oluşturmak için bir platform yaptık. Bu süreç sonucunda da Qankaland projesini oluşturduk. Qankaland bir web 3.0 projesi. Web 3.0 internetin daha akıllı hali. Öğrenciler zaten teknolojiyi kullanıyorlar biz de özellikle bu alanda onların hizmetine sunmaya karar verdik. Bu mobil bir platform bu alanda da aslında dünyaya model bir platform' dedi.