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Öğrencilere Yapay Zeka ile Meslek Hayalleri Gerçekleştirildi

Öğrencilere Yapay Zeka ile Meslek Hayalleri Gerçekleştirildi
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Artvin'de bir öğretmen, öğrencilerine hayallerindeki mesleklerde nasıl görüneceklerini yapay zeka ile fotoğraflayıp özel hediyeler hazırladı. Öğrencilerin mutluluğu sosyal medyada ilgi topladı.

ARTVİN'de sınıf öğretmeni Gülümser Balcı, hayallerindeki meslekte nasıl görüneceklerini yapay zeka ile fotoğrafladığı öğrencilerine özel ve unutulmaz birer hediye hazırladı. Öğretmenlerinin hediyesiyle heyecanlarını gizleyemeyen öğrencilerin mutlu olduğu anlara ait görüntüler, sosyal medyada ilgi topladı.

Borçka ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Gülümser Balcı, hayal etmeleri ve gelecekteki potansiyellerini görmeleri açısından 3/A sınıfı öğrencilerine sürpriz hazırladı. Balcı, öğrencilerine hayallerinde hangi meslek sahibi olmak istediklerini sordu. Aldığı yanıtları, yapay zeka ortamına taşıyan Balcı, öğrencilerinin hayallerindeki meslekte nasıl görüneceklerini fotoğraflayıp, kendilerine hediye etti. Aralarında doktor, öğretmen, mühendis, subay, pilot, astronot, sanatçı ve futbolcu gibi mesleklerde kendi fotoğraflarını gören öğrenciler, sürpriz karşısında heyecanlandı. Öğrencilerin mutlu olduğu anlara ait görüntüler de paylaşıldığı sosyal medyada ilgi toplayıp, binlerce beğeni kazandı.

'ÇOK MUTLU OLDULAR'

Öğretmen Gülümser Balcı, "Öğrencilerimin hayallerini dinleyip yapay zeka ortamında gerçekleştirerek onların hayallerine ışık tutmak istedim. Unutulmaz anlar yaşayıp, çok mutlu oldular. Onların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Umarız gelecekte o güzel hayalleri gerçek olur" dedi.

İl Milli Eğitim müdürü Fahri Acar da çalışmanın diğer öğretmenlere de ilham olacağını belirterek, "Eğitim ve öğretimdeki faaliyetlerimizdeki en büyük hedeflerden birisi, tüm öğrencilerimizi öncelikle, vatana millete hayırlı iyi birer evlat olarak yetiştirmektir. Bunu yapmaya çalışırken öğrencilerimizin ileride yapmak istedikleri, kendilerini orada görmeleri, onu hayal etmeleri önemli bir faaliyettir. Bu çalışmayı kullanarak güzel bir örnekle sergileyen başarılı öğretmenimiz Gülümser Balcı'yı tebrik ediyorum. Bütün uğraşımız, çocuklarınızın, hem ülkemize hem ailelerine faydalı olabilecek şekilde geleceğe hazırlamaktır" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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