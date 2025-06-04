Öğrencilere Terör Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme

Öğrencilere Terör Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme
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Erzurum'da gerçekleştirilen 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında, öğrencilere terörle mücadele konularında bilgilendirme yapıldı. Toplamda 5 bin öğrencinin katıldığı etkinlikte, broşür dağıtımı ve ikramlarla farkındalık artırılmaya çalışıldı.

Öğrenciler terör faaliyetleri hakkında bilgilendirildi

ERZURUM - Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında; öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediliyor.

Terör örgütlerince eleman temin edilmesinin engellenmesi, terör konusunda farkındalık oluşturulması, şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, gençlerin milli ve manevi duygularının pekiştirilmesi, devletimize milletimize olan bağlılıklarının artırılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında; Atatürk Üniversitesinde Rektörlük arkası şenlik alanında düzenlenen "Bahar Bilim Sanat ve Spor Şenliği" etkinliğinde stant açılarak bilgilendirme yapıldı.

Toplamda 5 bin öğrenciye ulaşılarak öğrencilere broşür dağıtımı yapılarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ERTUĞRUL POLAT - Güncel
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