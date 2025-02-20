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Öğrencilere Sigara Satan İş Yerlerine Ceza!

Öğrencilere Sigara Satan İş Yerlerine Ceza!
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okul çevrelerinde denetim yapan emniyet ekipleri, öğrencilere tek sigara satan iki işyeri için toplam 240 bin 964 lira ceza kesildi. İş yerlerinde ayrıca kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, öğrencilere tek sigara satan iki iş yerine 240 bin 964 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerindeki denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde, iki iş yerinin öğrencilere tek sigara sattığı tespit edildi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda, 5 elektronik nargile, 773 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 200'ü doldurulmuş 140 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 338 kilogram kaçak tütün ve 93 fişek ele geçirildi.

Ekipler, iş yeri sahipleri M.Ö. ve Z.O. hakkında işlem yaparak toplam 240 bin 964 lira ceza kesti.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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