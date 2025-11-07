Haberler

Öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Dini Eğitim Kitapları Hediye

Öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Dini Eğitim Kitapları Hediye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, 'Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum' projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim dersini seçen 5. ve 9. sınıf öğrencilerine Kur'an ve dini eğitim kitapları hediye edecek. Projeye 20 bin 668 öğrenci katıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" projesi kapsamında bu yıl da seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden 5. ve 9. sınıf öğrencilerine Kur'an ve dini eğitim kitapları hediye edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında ülke genelinde 20 bin 668 öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini seçti.

Dersi seçen öğrencilere ulaştırılmak üzere Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra 9. sınıf öğrencileri için "Temel Dini Bilgiler", 5. sınıf öğrencileri için ise "Çocuk İlmihali" kitapları hazırlandı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, proje ile Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan ve hayatına tatbik eden gençlerin yetişmesine katkı sunduklarını belirtti.

Projenin 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başladığını hatırlatan Turan, bugüne kadar 30 binden fazla öğrenciye Kur'an-ı Kerim ulaştırdıklarını ifade etti.

Öğrencilerin seçmeli Kur'an-ı Kerim dersine yönelik ilgisini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"2025-2026 eğitim öğretim yılında Kur'an-ı Kerim dersini seçerek vakfımıza başvuru yapan 5. ve 9. sınıf düzeyindeki 20 bin 668 öğrenci kardeşimize Kur'an-ı Kerim ve çeşitli eğitim kaynağını kısa sürede ulaştıracağız. Dönem içerisinde ise okullarımızda 30 bini aşkın Kur'an-ı Kerim dağıtmayı planlıyoruz. Hayırseverler de öğrencilere Kur'an-ı Kerim ulaştırılmasına katkıda bulunabilecek."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Doğu illerini ve İstanbul'u geride bıraktı: İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz

Rakam inanılmaz! İşte 9 ayda en çok altın satın alınan ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim

Eski kral 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldürdüm
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.