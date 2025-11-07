Öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve Dini Eğitim Kitapları Hediye

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Dersimi Seçiyorum Kur'an'ımı Alıyorum" projesi kapsamında bu yıl da seçmeli Kur'an-ı Kerim dersini tercih eden 5. ve 9. sınıf öğrencilerine Kur'an ve dini eğitim kitapları hediye edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında ülke genelinde 20 bin 668 öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini seçti.

Dersi seçen öğrencilere ulaştırılmak üzere Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra 9. sınıf öğrencileri için "Temel Dini Bilgiler", 5. sınıf öğrencileri için ise "Çocuk İlmihali" kitapları hazırlandı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, proje ile Kur'an-ı Kerim'i okuyan, anlayan ve hayatına tatbik eden gençlerin yetişmesine katkı sunduklarını belirtti.

Projenin 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başladığını hatırlatan Turan, bugüne kadar 30 binden fazla öğrenciye Kur'an-ı Kerim ulaştırdıklarını ifade etti.

Öğrencilerin seçmeli Kur'an-ı Kerim dersine yönelik ilgisini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"2025-2026 eğitim öğretim yılında Kur'an-ı Kerim dersini seçerek vakfımıza başvuru yapan 5. ve 9. sınıf düzeyindeki 20 bin 668 öğrenci kardeşimize Kur'an-ı Kerim ve çeşitli eğitim kaynağını kısa sürede ulaştıracağız. Dönem içerisinde ise okullarımızda 30 bini aşkın Kur'an-ı Kerim dağıtmayı planlıyoruz. Hayırseverler de öğrencilere Kur'an-ı Kerim ulaştırılmasına katkıda bulunabilecek."