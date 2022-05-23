Öğrencilere istismardan 79,5 yıl hapis alan emekli öğretmenin cezası Yargıtay'da bozuldu - Haberler

İZMİR'in Menderes ilçesinde, yaşları 6 ile 11 arasında değişen 6 kız öğrencisine 'müstehcen görüntüler izlettiği' ve 'istismarda bulunduğu' gerekçesiyle 79,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Adil Şahintürk'ün cezası Yargıtay'da bozuldu. Kararda, eylemleri nedeniyle her bir mağdureye yönelik ayrı ayrı gerekçeli hüküm kurulması gerektiği belirtildi. Şahintürk yeniden hakim karşısına çıkacak.

Jandarmaya 17 Mayıs 2014'te gelen ihbarda, Menderes'in kırsal Sancaklı Mahallesi'nde bulunan ilkokulda, 22 yıl öğretmen ve vekil müdür olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Adil Şahintürk'ün, 6 kız öğrenciye porno film izletip, cinsel taciz ile istismarda bulunduğu iddia edildi. Yaşları 6 ile 11 arasında değişen kız öğrencilerinin ifadeleri, psikolog eşliğinde alındı. Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şahintürk tutuklandı. İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 102 yıl hapis istemiyle hakkında dava açılan Adil Şahintürk, 15 Ekim 2015 tarihinde görülen duruşmada tahliye edildi. Dava sürecinde Şahintürk emekli oldu. Dava, karar aşamasındayken, o dönem aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayetiyle konu tekrar gündeme geldi. 26 Haziran 2016'da görülen duruşmada, sanık Adil Şahintürk yeniden tutuklandı.

9'uncu Ceza Dairesi, sanık ile mağdurelerin aşamalardaki ifadelerine atıfta bulunmak suretiyle esasa ilişkin kabul yapılmaksızın gerekçesiz hükümler kurulduğunu vurguladı. 9'uncu Ceza Dairesi, anayasal anlamda gerekçeden yoksun, üst yargı denetimine elverişli olmayan karar nedeniyle cezanın bozulmasına ve dosyanın yeniden yerel mahkemeye gönderilmesine karar verdi.