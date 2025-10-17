Öğrencilere Dijital Güvenlik Semineri Düzenlendi

Haberler

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, öğrencilere dijital güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konularında farkındalık kazandırmak amacıyla seminer düzenlendi. Seminar, kaymakam, emniyet ve eğitim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde öğrencilere dijital güvenlik ve bilinçli internet kullanımı konularında farkındalık kazandırmak amacıyla seminer düzenlendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen Siberay Projesi kapsamında Vezirköprü'de öğrencilere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Özgür Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Kaya, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerde öğrenciler, siber suçlardan korunma yöntemleri, kişisel verilerin güvenliği, sosyal medyanın bilinçli kullanımı ve dijital ortamlarda karşılaşılabilecek riskler hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA / İrfan Ağca - Güncel
