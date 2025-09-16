Öğrencilere Çevre Bilinci Eğitimi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Cevizli İlkokulu ve Yavaşbey İlkokulunda öğrencilere, kahverengi kokarca ile anız yakmanın zararları anlatıldı.

Uzman ekipler tarafından verilen eğitimlerde, kahverengi kokarcanın tarım ürünlerine verdiği zararlar, mücadele yöntemleri ve doğaya olumsuz etkileri öğrencilere aktarıldı. Ayrıca, anız yakmanın çevreye, toprağa ve canlılara verdiği büyük zararlar örneklerle anlatılarak, çocukların küçük yaşta bilinçlenmesi hedeflendi.

Eğitimler sırasında öğrencilere görsel materyaller eşliğinde bilgiler verildi, sorular yanıtlandı. Çocukların aktif katılımıyla gerçekleştirilen programda, çevreyi koruma bilincinin toplumun geleceği için önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, bu tür eğitimlerin farklı okullarda da devam edeceğini belirterek, hem öğrencilerin hem de ailelerin bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.