Öğrencilere Akran Zorbalığı ve Çocuk Hakları Eğitimi

Yozgat Çocuk Hakları İl Komitesi Eş Başkanı Aslı Büyükşimşek, lise öğrencilerini akran zorbalığı ve çocuk hakları konusunda bilgilendirdi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Büyükşimşek, akran eğitimi yönteminin öğrencilerin kendi yaşıtlarından bilgi alarak öğrenmelerine olanak tanıyan etkili bir yaklaşım olduğunu söyledi.

Büyükşimşek, öğrencilere akran zorbalığının ne olduğu ve nasıl önlenebileceğini anlatarak, Çocuk Hakları İl Komitesinin rolü ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Program sonunda Büyükşimşek, öğrencilerin sorularını cevapladı.