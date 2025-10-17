Haberler

Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Verildi

Küre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, diş fırçalamanın önemi ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yapıldı.

Küre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi iş birliğinde öğrencilere "Ağız ve Diş Sağlığı" eğitimi verildi.

Eğitime İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, şube müdürleri Cemalettin İpek ve Mehmet Sait Aydın ile Küre Devlet Hastanesinde görevli diş hekimi Burcu Parlak, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitimde diş fırçalamanın önemi, doğru diş fırçalama teknikleri ve sağlıklı beslenme konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Veysel Gezergün - Güncel
