Amasya'da ilkokul öğrencilerinden okulun temizlik görevlilerine yaş pastalı sürpriz

Amasya TOBB Bayezit İlkokulu'nda öğrenciler, temizlik görevlilerine empati duygusunu geliştirmek amacıyla sürpriz bir yaş pasta hazırladı. Öğrencilerin ve velilerin birlikte organize ettiği bu etkinlik, temizlik görevlilerine teşekkür etmenin yanı sıra empati kazandırmayı da amaçladı.

Amasya TOBB Bayezit İlkokulu'nda öğrencilerde empati duygusunu geliştirmek amacıyla temizlik görevlilerine yaş pastalı sürpriz yapıldı.

Okulun 4/F sınıfının veli ve öğrencileri, okulda temizlik görevlisi olarak çalışan 10 kişiyi sınıfta hazırladıkları yiyecek ve yaş pastayla karşıladı.

Okul Müdürü Tuğrul Üner ile sınıfa giren görevlilere öğrenciler, "İyi ki varsınız" diyerek sürpriz yapıp yaş pasta kesti.

Sınıf öğretmeni Muharrem Bostancı, gazetecilere, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde değerler eğitiminin yaşayarak öğretildiğini belirterek, "Çocuklarımıza empati kavramını öğretmek için bir araya geldik. Okulumuzun değerli yardımcı personeli hizmetli arkadaşlarımıza pasta kestik. Velilerimiz ikram hazırladı, onların gönüllerini aldık, teşekkür ettik. Onlar sayesinde çok temiz okullarda, çok temiz sınıflarda çocuklarımız eğitim görüyor." ifadelerini kullandı.

Okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Kaya Elmacı da sınıfa girdiklerinde öğrencilerin sürpriz hazırladıklarını gördüklerini dile getirerek, "Çok mutlu olduk. Bizi hatırladılar, unutmadılar. Çok sevindik." dedi.

Velilerden Burcu Sert ise okul için emek verenleri çocukların fark etmesini ve empati kurmasını istediklerini söyledi.

Etkinlikle empati kurmayı öğrendiklerini anlatan öğrenci Elif Öztürk de "Temizlik görevlisi ağabeylerimizin, ablalarımızın nasıl hissettiklerini öğrendik. Kendimizi ağabeylerimizin, ablalarımızın yerine koyduk ve onlar için pasta kestik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
