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Düzce'de Öğrenciler Şehitler İçin Saygı Duruşunda Bulundu

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Düzce'de tüm okullarda öğrenciler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okuduktan sonra sınıflarına girdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla yapılan bu saygı duruşu, Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 9 askerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimiz için gerçekleştirildi.

DÜZCE(İHA) (İHA) – Düzce'de tüm okullarda öğrenciler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşını okuduktan sonra sınıflarına girdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla yurt genelinde olduğu gibi Düzce'de de bayrak töreni öncesinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan 9 askerimiz başta olmak üzere tüm şahitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okuyan öğrenciler sınıflarının yolunu tuttu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yusuf Tekin Düzce Terör Yerel Güncel Haberler

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