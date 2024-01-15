Düzce'de Öğrenciler Şehitler İçin Saygı Duruşunda Bulundu

DÜZCE(İHA) (İHA) – Düzce'de tüm okullarda öğrenciler, şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu İstiklal Marşını okuduktan sonra sınıflarına girdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla yurt genelinde olduğu gibi Düzce'de de bayrak töreni öncesinde şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan 9 askerimiz başta olmak üzere tüm şahitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okuyan öğrenciler sınıflarının yolunu tuttu. - DÜZCE