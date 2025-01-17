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Öğrencilerden Sahipsiz Hayvanlar İçin Kulübe Projesi

Öğrencilerden Sahipsiz Hayvanlar İçin Kulübe Projesi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 26 Kasım İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte sahipsiz hayvanlar için kulübeler inşa etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir ilkokulun öğrencileri, sahipsiz hayvanlar için kulübeler yaptı.

İlçedeki 26 Kasım İlkokulunun 2. sınıf öğrencileri öğretmenleri Semra Sevim Ersüren ile birlikte "Bir iyilik yapalım etkinliği" kapsamında sahipsiz hayvanlar içini kulübeler inşa etti.

Öğrenciler yaptıkları kulübeleri okulun bahçesine yerleştirdi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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