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Öğrencilerden Örnek Davranış: Buldukları Parayı Zabıta'ya Teslim Ettiler

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Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki 3 ilkokul öğrencisi, yolda buldukları 16 bin lirayı zabıtaya teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Belediye Başkanı, çocukları makamında ağırlayarak başarı dileklerinde bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 ilkokul öğrencisi, yolda buldukları 16 bin lirayı sahibine teslim edilmek üzere zabıtaya verdi.

Camikebir Mahallesi'ndeki Balaban İlkokulu'ndan çıkan öğrenciler, yerde buldukları bir miktar parayı alarak zabıtaya teslim etti.

Çocukların getirdiği paraları alan Zabıta Müdürü İbrahim Daş ve zabıta personeli, 16 bin lira olduğu belirlenen paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, öğrencileri örnek davranışlarından dolayı makamında ağırladı.

Çocuklara ve ailelerine teşekkür eden Torun, "İnşallah sizin bu yaptığınız, tüm Osmanelili gençlere hatta tüm Türkiye'ye örnek olur. Getirdiğiniz emanetin takipçisi olacağız ve sahibine ulaştıracağız." dedi.

Torun, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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