Öğrencilerden Öğretmenler Günü'nde Anlamlı Gösteri
İnegöl'deki Şakir Lakşe İlkokulu öğrencileri, Öğretmenler Günü'nü işaret diliyle kutlayarak öğretmenlerine unutulmaz bir sürpriz yaptılar.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ilkokul öğrencileri, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, serbest etkinlik dersinde öğrendikleri işaret dili ile kutladı.

İlçede eğitim veren Şakir Lakşe İlkokulu 3/D sınıfı öğrencileri, sınıf öğretmeni Ebru Yüksel tarafından serbest etkinlik dersinde verilen işaret dili eğitimini, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürprize dönüştürdü. Öğrenciler, öğrendikleri işaret diliyle hazırladıkları gösteri eşliğinde öğretmenlerinin gününü kutladı. ' Öğretmenler Günü kutlu olsun' mesajını işaret diliyle ifade eden öğrenciler, öğretmenlerine anlamlı bir hediye sundu. Öğrenciler, 'Sabır, sevgi, biraz kahve. İşte günümüzün kahramanları öğretmenler', 'Bir öğretmen bir bilgi değil, hayat öğretir', 'Bir öğretmen bir hayat değiştirir, bir harf öğretene bin teşekkür', 'Emekleri, sabırları ve bize kattıkları için değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Başöğretmen Atatürk'ü minnetle anıyor ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun' mesajlarını işaret diliyle seslendirip, hazırladıkları videoyu öğretmenlerine hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
