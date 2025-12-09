Doğanşehirli öğrencilerden "öğretmenlere saygı" videosu
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde öğrenciler, öğretmenlik mesleğine dikkat çekmek için hazırladıkları kısa video ile öğretmenlerin önemini ve zorluklarını anlattı. Çekilen video büyük beğeni topladı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde öğrencilerin yaptığı "öğretmene saygı" videosu beğeni topladı.
İlçede eğitim gören öğrenciler, öğretmenlik mesleğine dikkati çekmek amacıyla kısa video hazırladı.
Öğrenciler çektikleri videoda, öğretmenlik mesleğinin önemini ve zorluklarını anlattı.
Öğretmenlerin kendileri için ifade ettiği anlamları paylaşan öğrencilerin çektiği kısa video, beğeni topladı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel