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Öğrencilerden muhteşem 19 Mayıs gösterileri

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Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri muhteşem gösteriler sahneledi. Okul bahçesinde yapılan etkinliklerde öğrenciler bando takımı, halkoyunları, koro, step ve yarışmalarla büyük bir coşkuyla kutlamaları sürdürdü. Gösteriler dronla havadan görüntülendi ve izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Öğrencilerden muhteşem 19 Mayıs gösterileri

BOLU - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri muhteşem gösteriler sahneledi.

Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri başladı. Okullarda ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kent genelinde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Gençlik ve Spor Bayramı için aylar öncesinden hazırlanan Köroğlu İlk ve Ortaokulu öğrencileri, hazırladıkları gösterileri sahneledi. Okul bahçesinde ilk olarak bando takımı ile yürüyüş yapan öğrenciler, halkoyunları, koro, step ve yarışmalar eşliğinde büyük bir coşkuyla kutlamalara devam etti. Öğrencilerin hazırladığı muhteşem gösteriler dronla havadan görüntülendi. Tüm coşkusuyla 19 Mayıs'ı kutlayan öğrenciler izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Köroğlu Gençlik Spor Bolu Yaşam Güncel Haberler

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