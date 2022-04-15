Öğrencilerden Kaymakam Cankaloğlu'na ziyaret

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Cankaloğlu, çeşitli spor dallarında başarı elde eden öğrencileri makamında kabul etti.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Cankaloğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Minik kızlar basketbol il birinciliği, minik erkekler voleybol il birinciliği, yıldız kızlar basketbol il ikinciliği, yıldız erkekler voleybol il üçüncülüğü, yıldız erkekler basketbol il üçüncülüğü ve küçük kızlar voleybol il üçüncülüğü ele eden Güroymak Ortaokulu öğrencileri, desteklerinden dolayı Cankaloğlu'na teşekkürlerini iletti.