Öğrencilerden Kadın Cinayetlerine Karşı Siyah Giysiyle Protesto
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için derslerde siyah giysi giydiler. Öğrenciler, bu eylemle kadın cinayetlerinin son bulmasını istediklerini belirtti.
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, kadın cinayetlerine tepk göstermek amacıyla derslere siyah giysi giyerek girdi.
Amasya Üniversitesi Tasarım Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü öğrencileri, siyah giysiler giyerek derse girerek kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
Öğrenciler, kadın cinayetlerinin son bulmasını diledi.