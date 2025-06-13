Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

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Elazığ'ın Keban ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencileri, Jandarma teşkilatının 186. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Öğrencilere jandarmanın görevleri tanıtıldı ve çeşitli hediyeler verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrenciler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre ve Atatürk İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri Keban İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Emre ve beraberindekiler, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve jandarma personeline görevlerinde başarılar diledi.

Ziyarette, öğrencilere jandarmanın görevleri ve kullandığı malzemeler tanıtıldı, çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
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