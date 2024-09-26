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Öğrencilerden İtfaiyecilere Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Öğrencilerden İtfaiyecilere Sürpriz Doğum Günü Kutlaması
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Sivas'ta bir okulun öğrencileri, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla okula çağrılan itfaiye ekiplerine pasta keserek sürpriz yaptı. Muhtar Hüseyin Aydın, öğrencilerin itfaiyecilere olan ilgisini göz önünde bulundurarak bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı.

Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Aydın, bu çerçevede okulda yangın çıktığı ve öğrencilerin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine okula kısa sürede itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri geldi.

İtfaiye araçlarının okulun bahçesine girmesiyle öğrenciler alkışlarla itfaiye ekiplerini karşıladı.

Hazırlanan sürpriz karşısında şaşıran itfaiyeciler öğrencilerle pasta kesti.

Muhtar Hüseyin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin çok önemli görev üstlendiğini söyledi.

İtfaiyecilerin haftasını kutlayan Aydın, "Çocuklarımızın itfaiyecilere ilgisini biliyorduk. Çocuklarımız itfaiye araçları gördüğü zaman el sallıyordu. İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiyeci arkadaşlarımıza sürpriz düzenledik. Çocuklarımız çok mutlu oldu, itfaiyecilerimizi güzel karşıladı." dedi.

"Sürpriz bizi duygulandırdı"

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Başçavuşu Talip Kozan ise sürprizi hazırlayan mahalle muhtarı ve öğrencilere teşekkür etti.

Sürpriz karşısında hem şaşırdıklarını hem de duygulandıklarını anlatan Kozan, şunları kaydetti:

"Genellikle çocuklarımız küçükken itfaiyeci olmak istiyor. Çünkü kendi hayatınızı hiçe sayarak insanların ve diğer canlıların canını kurtarmaya çalıştığınız için çocuklarda öyle bir özlem var. Gerçekten çok kutsal bir meslek, hayat kurtarıyorsunuz. 33 senedir bu mesleğin içerisindeyim, insanların hayatını kurtarmaya çalıştık. O yüzden onurlu ve gururluyuz. Resmi kurum ve okul olduğu için tedirgin geldik. Gerçekten büyük bir sürpriz ile karşılaştık, bu sürpriz bizi duygulandırdı."

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

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