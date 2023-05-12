ÖĞRENCİLERDEN GABAR'DAKİ PETROL KUYUSUNA ZİYARET

ŞIRNAK'ta 70 üniversite ve lise öğrencisi, Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın-1 petrol kuyusunu ziyaret etti.

Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın-1 petrol kuyusu için, Valilik organizasyonuyla Şırnak Üniversitesi ve Şırnak Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden oluşan 70 kişilik grupla etkinlik düzenlendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri, öğrencilere petrol kuyusu hakkında bilgi verdi. Petrol sahasını gezen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çekti.

Petrol sahasını gezen öğrencilerden Medine Duran, kuyunun kente büyük faydasının olduğunu ifade ederek, 'Şırnak'a olan katkısından dolayı buraya gelip görmek istedik. Buraya geldiğimiz için mutluyuz. Petrol kuyusu bulunduğu için mutluyuz. Şırnak iline çok fazla katkısı olacak. Gelişmişlik adına çok çok fazla katkı sağlayacak. Bu yüzden mutluyuz. Yıllardır buraya ayak basmayan insanlar var biz bunlardan birileriyiz. Genç olarak burada olduğumuz ve ayak bastığımız için çok mutluyuz. Çok değişik, tuhaf hissediyoruz' dedi.

Bulunan rezervin Türkiye için önemli olduğunu belirten İlahiyat Fakültesi öğrencisi Derya İnci de, 'Şırnak ilimizde böyle bir imkan, böyle bir hazine bulunması hem Şırnak halkı hem tüm Türkiye halkı için çok güzel bir şey. Bir şehrin güzelliği bütün ülkenin güzelliğidir. Bir şehirdeki imkan bütün ülkeye yansır. Biz mutluyuz. Böyle bir hazinenin burada bulunmasında. Ülkemize, milletimize vatanımıza hayırlı olsun' diye konuştu.(DHA)