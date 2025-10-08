Öğrencilerden Filistin'e Destek: Kağıttan Gemilerle Barış Mesajı

Ankara Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Filistin'deki soykırıma ve ablukaya dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları kağıttan gemilerle destek mesajı verdi.

Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkati çekmek için bir araya gelen ortaokul öğrencileri, teneffüs aralarında kendi elleriyle kağıttan gemiler hazırladı.

Hazırladıkları gemilere "barış", "özgürlük" ve "adalet" mesajları yazan öğrenciler, gemileri hayalen yüzdürerek Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Etkinlikte öğrenciler işaret diliyle "Filistin için dua ediyoruz" ifadesini kullanarak dayanışma mesajı verdi.

Gemilerinin Filistin halkının sabrını ve direnişini simgelediğini belirten öğrenciler, ablukanın kırıldığını ancak insanlık adına yapılacak çok iş olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, işaret diliyle yaptıkları çağrıda ise "Ses ver, ses ver. Her neredeysen, kimsen. Korkma konuş, aydınlansın her yer. Özgürse Filistin, özgür olur dünya. Ses ver, çalmasınlar vicdanını senden." ifadelerini kullandı.