Öğrencilerden Emekli Öğretmenlere Duygu Dolu Ziyaret

Güncelleme:
Edirne'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğrencilerin huzurevindeki emekli öğretmenlere yaptığı ziyaret duygusal anlara sahne oldu. Öğretmenler, öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duydu.

EDİRNE'de öğrencilerin huzurevindeki emekli öğretmenlere yaptığı Öğretmenler Günü ziyareti duygu dolu anlara sahne olurken, iki emekli öğretmen gözyaşlarını tutamadı.

Edirne'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Akmercan İmam Hatip Ortaokulu 5/B sınıfı öğrencileri, Edirne Huzurevi'nde kalan emekli öğretmenler Sevgi Pazar (69) ve Sedat Seyyar'ı (85) ziyaret etti.

Çiçek takdim eden öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Duygusal anlar yaşayan emekli öğretmenler, gözyaşlarını tutamadı. Etkinlikte konuşan Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, öğretmenlerin toplumun temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Bugünlere gelmemizde emeği bulunan öğretmenlerimizin hakkı hepimizin üzerinde büyüktür ve bizler bu kıymetin farkındayız. Bu nedenle öğretmenlerimizi yalnızca bir gün değil, her gün saygıyla anıyoruz. Toplumları yetiştiren, iyiyi ve doğruyu öğreten ilk peygamberden bugüne kadar tüm peygamberler, insanlığa doğruluğu ve iyiliği göstermiştir. Bu vesileyle, ilk peygamberden başlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bugün görev yapan ya da emekli olmuş tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü ayrı ayrı kutluyorum" dedi.Türkiye'nin farklı illerinde uzun yıllar görev yapan emekli sınıf öğretmeni Sedat Seyyar, öğrencilerle bir araya gelmenin kendisi için büyük mutluluk olduğunu ifade etti. Seyyar, "Çok güzel günler geçirdim. Türkiye'nin neredeyse yarısında görev yaptım. Bugün de öğrencilerim geldiler, çiçek verdiler, bir dinleti sundular. Onlar bizim evlatlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz. Onların güzelliğini görünce insanın yaşadığı mutluluğu tarif etmek mümkün değil. Şu an gözlerimin dolmasının sebebi de onlar; herhalde mutluluktandır. Gerçekten çok güzeldi, Allah'ım ne mutlu bana böyle evlatlar nasip ettiği için. 38 yıllık öğretmenlik hayatımda öyle güzel insanlar tanıdım ki. Onları gördükçe mutlu oluyorum. Şunların güzelliğine bakın; Allah'ım ne güzel çocuklar. O kadar güzellerdi ki, anlatmak mümkün değil" diye konuştu.

'İYİ Kİ ÖĞRETMEN OLMUŞUM'

Etkinlikte gözyaşlarına hakim olamayan emekli öğretmen Sevgi Pazar, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu mutluluğu anlattı. Pazar, "Kendileri geldiler ya, beni de ağlattılar. Bu mutluluk bana bir yıl yeter. O kadar duygulandım ki. Eski öğrencilerimi gördüm, sanki bir film şeridi gibi geçmiş gözümün önünden aktı; sınıfa girişlerim, çıkışlarım, hepsi. Fevkaladeydi. İyi ki öğretmen olmuşum. Annem de öğretmendi, iyi ki onun yolundan gitmişim. Bugün, yıllar sonra bile öğretmenliğin değerini çok daha iyi anlıyorum. Ama unutmamamız gereken bir şey var, başöğretmenimiz. Her şeyi ona borçluyuz. Hepimiz, bütün öğretmenler onun mirasıyla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.Ziyaretin ardından öğrenciler, huzurevinde kalan diğer yaşlılarla da sohbet ederek ellerini öptü. Öğretmenler Günü'ne özel pasta kesimiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
