Öğrencilerden Bayram Hazırlığı: Mescidin Yenilenmesi

Öğrencilerden Bayram Hazırlığı: Mescidin Yenilenmesi
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Kastamonu'da meslek lisesi öğrencileri, 'ben her yerde varım' projesi kapsamında okul mescidini ahşap oyma ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla bayrama hazırladı. Proje, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmeyi ve topluma katkı sunmayı amaçlıyor.

Ahşap oyma ile yenilediler, mescidi bayrama hazırladılar

KASTAMONU - Kastamonu'da meslek lisesi öğrencileri, "ben her yerde varım" projesi kapsamında okul mescidinde gerçekleştirdikleri çalışma ile hem mescidin fiziki şartlarını iyileştirdi hem de temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini tamamlayarak örnek bir çalışmaya imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "ben her yerde varım" projesi kapsamında Kastamonu'da faaliyet gösteren Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı öğrencileri, teorik bilgilerini pratiğe dökerek toplumsal sorumluluk bilinciyle önemli bir projeye katkı sundu. Okulun pansiyon mescidinde yürütülen çalışmalarda, ahşap duvar kaplamaları ve mihrap, öğrenciler tarafından "ahşap oyma" tekniğiyle yeniden tasarlanarak yenilendi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alan Şefi Mustafa Alibaş'ın koordinesinde yürütülen faaliyet kapsamında öğrenciler, sadece mimari düzenlemelerle sınırlı kalmayarak, aynı zamanda mescidin genel temizliğini de üstlendi. Halılar, özel makinelerle yıkanarak hijyenik hale getirilirken, mescidin tamamı dezenfekte edilerek ibadete uygun hale getirildi.

"Ben her yerde varım" projesi ile öğrencilerin hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de içinde yaşadıkları topluma katkı sunmaları hedefleniyor. Proje kapsamında şu ana kadar yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşıldığı ve çalışmaların ülke genelinde yaygınlaştırılarak sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU - Güncel
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